ترامب سيتابع عمية التصويت من البيت الأبيض.. والعدل الأمريكية تراقب الدوائر الانتخابية

نقلت شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية عن مسئول في الإدارة الأمريكية قوله إن الرئيس دونالد ترامب يهتم جدًا بالانتخابات النصفية، وإنه سيتابعها من البيت الأبيض.

وخلال ذلك، قالت وزارة العدل الأمريكية: “نراقب الانتخابات في مناطق مختلفة داخل ولايات عدة بينها نورث كارولاينا وميشيجن وألاسكا”.

وأضافت وزارة العدل الأمريكية أن مراقبة الانتخابات تشمل أيضًا مناطق بولاية تكساس، مشيرة إلى أنها تراقب الانتخابات في أكثر من 120 منطقة في جميع الولايات.

وقد افتتحت عدد من الولايات الأمريكية مراكز الاقتراع الخاصة بها؛ في ولايات كونيتيكت، وإنديانا، وكنتاكي، ومين، ونيو هامبشاير، ونيو جيرسي، ونيويورك، وفرجينيا.