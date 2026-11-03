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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الخارجية يشيد فى اتصال هاتفى مع نظيره الروماني بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين

وزير الخارجية يشيد فى اتصال هاتفى مع نظيره الروماني بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين
وزير الخارجية يشيد فى اتصال هاتفى مع نظيره الروماني بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين
أ ش أ

 أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً مع دان نيكولايسكو، وزير خارجية رومانيا، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير مجالات التعاون المشترك على مختلف الأصعدة .

وفي مستهل الاتصال، هنأ وزير الخارجية نظيره الروماني بمناسبة توليه مهام منصبه، معرباً عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء مسؤولياته.

وأشاد بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر ورومانيا، خاصة مع احتفال البلدين هذا العام بمرور 120 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بمختلف مسارات العلاقات الثنائية، بما يعكس متانة الروابط التاريخية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والبناء على مخرجات الدورة الرابعة للجنة المصرية الرومانية المشتركة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الزراعة والطاقة والغاز الطبيعي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الشراكة المصرية الأوروبية الشاملة.

وتناول الاتصال كذلك سبل تعزيز التعاون في مجالي النقل البحري والربط اللوجيستي، خاصة بين ميناءي الإسكندرية وكونستانتسا، بما يسهم في دعم حركة التجارة وتبادل الخبرات في مجالات إدارة وتشغيل الموانئ، وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة البينية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر واتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط مع الدول الأفريقية، فضلاً عن الإمكانات التي توفرها قناة السويس، إلى جانب الموقع المتميز لرومانيا كبوابة رئيسية للأسواق الأوروبية.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج دان نيكولايسكو وزير خارجية رومانيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

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