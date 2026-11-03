بكين وموسكو تتعهدان بتعزيز التعاون العسكري والتنسيق الاستراتيجي

قال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية تشانج شنجمين إن العلاقات العسكرية بين الصين وروسيا شهدت خلال السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا، بالتوازي مع تطور العلاقات الثنائية، لا سيما على صعيد التبادلات رفيعة المستوى والتدريبات والمناورات العسكرية المشتركة.

وذكرت وزارة الدفاع الصينية أن تشانج التقى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، الذي يزور بكين حاليا، في العاصمة الصينية، اليوم الثلاثاء.

ِِوأضاف أنه في ظل التوجيه الاستراتيجي لزعيمي البلدين، دخلت العلاقات الصينية الروسية مرحلة جديدة تتسم بمزيد من التعاون الفعلي وتسارع وتيرة التنمية، مشيرا إلى أنها تؤدي دورا بناء في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي وتحسين الحوكمة العالمية.

وأكد تشانج استعداد الصين للعمل مع روسيا من أجل التنفيذ الكامل للتوافقات المهمة التي توصل إليها زعيما البلدين، ومواصلة تعزيز التواصل الاستراتيجي وترسيخ الثقة المتبادلة في المجال العسكري، وتطوير آليات التعاون، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون تتماشى مع متطلبات العصر.

وأوضح أن ذلك يستهدف حماية مصالح البلدين في مجالات السيادة والأمن والتنمية، والحفاظ على الاستقرار العالمي والإقليمي.

ومن جانبه، قال بيلوسوف إن الشراكة الاستراتيجية للتنسيق بين الصين وروسيا في العصر الجديد واصلت تعمقها في ظل التوجيه الاستراتيجي لزعيمي البلدين، ووصلت إلى مستوى غير مسبوق، مؤكدا أهميتها البالغة للسلام والاستقرار والازدهار في البلدين والعالم.

وأضاف أن الوضع الأمني الدولي، ولا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يتسم حاليا بالتعقيد والتقلب، مشيرا إلى أن روسيا تقدر الدور النشط الذي تضطلع به الصين في الشؤون الدولية والإقليمية الرئيسية وتدعمه.

وأكد وزير الدفاع الروسي استعداد بلاده لمواصلة التنسيق الوثيق مع الصين، وتعزيز المشاورات الاستراتيجية، وتقديم الدعم المتبادل، وتوسيع نطاق التعاون العملي في مجالات من بينها التعليم العسكري والابتكار العلمي والتكنولوجي، بما يحقق مزيدا من التقدم في العلاقات بين البلدين وقواتهما المسلحة.