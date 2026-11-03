المغرب وقطر يبحثان تعزيز وتدعيم التعاون الأمني والاستخباراتي

بحث المدير العام للأمن الوطني المغربي عبداللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء، بالرباط، مع خلفان بن علي بن خلفان البطي الكعبي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري، وبحضور وفد أمني رفيع المستوى من كلا الجانبين، تعزيز وتدعيم التعاون الأمني بين البلدين.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، أن الجانبين أشادا، خلال هذا اللقاء الثنائي، الذي يأتي في إطار تعزيز وتدعيم التعاون الأمني بين المملكة المغربية ودولة قطر، بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية والتعاون الاستخباراتي المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد الطرفان أن هذا التعاون، يعد ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة، مع التأكيد على ضرورة مواصلة هذه العملية عبر تبادل الخبرات والتنسيق الميداني من خلال تنظيم دورات تأهيلية مشتركة وتوسيع العمل المشترك ليشمل مختلف أشكال الجريمة المنظمة، بما في ذلك الجرائم المالية والإلكترونية.

كما أبدى الجانب القطري عزمه على تقاسم تجربته المتميزة في تنظيم المناسبات الرياضية الكبرى، بما فيها فعاليات كأس العالم لكرة القدم، مع المملكة المغربية، مبديا استعداده التام لوضع كل الدعم اللازم للسلطات الأمنية المغربية لضمان إنجاح النسخة القادمة من كأس العالم 2030 لكرة القدم.

ومن ناحية أخرى، بحث الطرفان الأوضاع الأمنية الراهنة في ظل التحديات والتوترات المعقدة إقليميا ودوليا، مع التأكيد على أهمية تعزيز آليات التعاون الاستباقي لمواجهة المخاطر المشتركة، خاصة تلك المرتبطة بالإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة التي تستغل حالة عدم الاستقرار.

م س ع