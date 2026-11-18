اقتصادية الشيوخ: الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر

نائب يطالب الدولة بمنح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية

نائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية ركيزة أساسية لزيادة الصادرات



أكد عدد من النواب على ضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج ، وأشاروا إلى أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية.

في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن "الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وقال النائب أشرف حاتم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، إن 91% من الأدوية فى السوق المصرى سواء كانت صناعة من شركات دولية أو محلية كلها تصنع فى مصر.

وأشار حاتم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المشكلة الموجودة لدينا في مصر، تتمثل فى أننا ليس لدينا مصانع لتصنيع المواد الخام للأدوية ولأدوية الأورام والمواد البيولوجية، وذلك بسبب نقص الدولار.

وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء، والتي ننتظر أن نصنع لنا المواد الخام للأدوية، خاصة وأن 9 % من الأدوية الغير موجودة فى السوق المصري، بسبب نقص توافر المواد الخام.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي ،عضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي شركة أدوية حكمة مصر، لاستعراض فرص التعاون في مجال التوطين والتوسع بصناعة الدواء، وعلى رأسها أدوية أمراض الأورام والدم والمناعة، وزيادة القدرات التصنيعية المحلية، وذلك في إطار توجه الدولة بدعم الصناعات الدوائية المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير استمع إلى شرح مفصل من جانب الشركة حول القدرة الإنتاجية وحجم الأنشطة التي تمارسها محليًا وعالميًا، إلى جانب الرؤى والأفكار المستقبلية بشأن تطوير آليات التوسع في الصناعات الدوائية وخلق فرص جديدة أمام الاستثمار الدوائي، بما يحقق الأمن الدوائي.

استقطاب وتطبيق تكنولوجيا حديثة للصناعات الدوائية

وأضاف أن الاجتماع شهد التباحث في استقطاب وتطبيق تكنولوجيا حديثة للصناعات الدوائية، والتعاون في اكتشاف فرص استثمارية جديدة، واتفق الطرفان على تبادل كافة أدوات الدعم في هذا الشأن، وتذليل التحديات أمام تكنولوجيا التصنيع بهدف التوسع والتيسير من الإنتاجية الدوائية بأعلى معايير الكفاءة، بما ينعكس إيجابيًا على خدمة المريض المصري.

حضر الاجتماع الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة نسمة نصر، مدير عام الإدارة العامة للصيدلة، ومن جانب شركة حكمة مصر، الدكتور تامر جردانة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بمصر والسودان، والدكتور باسل شقو، نائب رئيس قطاع المبيعات والتسويق، والسيد سامر رؤوف، المدير التجاري.

