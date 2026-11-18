أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية متطورة من طراز «MQ-9»، باستخدام منظومات الدفاع الجوي المحلية المنتشرة في جنوب شرق البلاد، في تطور جديد يأتي وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، عن العلاقات العامة للجيش، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت الطائرة المسيّرة شرق مضيق هرمز، قبل استهدافها وتدميرها في عملية وصفتها بأنها نُفذت في التوقيت المناسب.

وأضاف البيان أن العملية جاءت في إطار ما وصفه الجيش الإيراني بنجاحاته في التصدي للطائرات المسيّرة المتطورة التابعة للعدو، مشيرًا إلى أن المنظومات المنفذة للهجوم كانت تعمل ضمن شبكة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد، وتخضع لسيطرتها.

ولم يقدم البيان الإيراني تفاصيل إضافية بشأن توقيت إسقاط الطائرة أو المهمة التي كانت تنفذها، كما لم يوضح ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو أضرار أخرى ناجمة عن الحادث.

وتُعد طائرة «MQ-9 ريبر» من الطائرات المسيّرة الأمريكية المتطورة، وتُستخدم في مهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية، فضلًا عن تنفيذ عمليات عسكرية، وتتميز بقدرتها على التحليق لفترات طويلة وعلى ارتفاعات كبيرة.

ولم يتضمن الإعلان، وفق المعلومات الواردة عن وكالة «مهر»، تعليقًا أمريكيًا يؤكد أو ينفي إسقاط الطائرة، فيما يظل الإعلان منسوبًا إلى الجيش الإيراني لحين صدور تأكيد من مصادر مستقلة أو من الجانب الأمريكي.