استقبل الرئيس الصيني، شي جين بينج نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في المطار لدى وصوله إلى مدينة "شنتشن" الواقعة جنوبي الصين للمشاركة في قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ أن هذه تعد المرة الأولى التي يتوجه فيها الرئيس الصيني إلى المطار لاستقبال رئيس أمريكي زائر، وذلك طوال فترة توليه مقاليد السلطة في الصين، لاسيما أنه وفقا للبروتوكول الدبلوماسي الصيني المتبع في السنوات الأخيرة، لا يخرج رئيس الدولة عادة إلى المطار لاستقبال الضيوف.

ولفتت الشبكة إلى أن وجود "شي" على السجادة الحمراء في شنتشن يعكس مدى الأهمية التي توليها الصين لعلاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي بالزعيم الصيني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال وجوده في الصين، ومن المتوقع أن يركز الاجتماع الثلاثي للقادة، وهو الأول من نوعه بين هؤلاء الزعماء، على قضية منع انتشار الأسلحة النووية، وفقا لـ"سي إن إن".