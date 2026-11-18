تواجه شركات تعدين الذهب الكبرى في غينيا صعوبات في تصدير إنتاجها، بعد تطبيق قواعد جديدة تلزم بتكرير الذهب محليًا قبل تصديره، مما أدى إلى تكدس مخزونات من السبائك بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، وسط تأخر الإجراءات الإدارية وبطء تشغيل منشآت التكرير الجديدة.

وذكرت منصة "بيزنس إنسايدر أفريكا" الإخبارية، نقلًا عن مصادر في قطاع التعدين، أن القيود أثرت على عدد من الشركات الكبرى، من بينها «أنجلو جولد أشانتي» الجنوب أفريقية، و«نورد جولد» المدعومة من روسيا، و«بي دي آي جولد» الأسترالية، حيث اضطرت الشركات إلى الاحتفاظ بإنتاجها من الذهب الخام بدلًا من تصديره، مما أدى إلى تجميد جزء من رأس مالها العامل.

وأوضحت المصادر أن إحدى الشركات راكمت أكثر من 20 ألف أوقية من الذهب خلال ستة أسابيع، واضطرت إلى مضاعفة تغطيتها التأمينية لحماية المخزونات المتزايدة.

وكانت الحكومة الغينية قد أقرت قواعد جديدة لحظر تصدير الذهب غير المكرر، انتهت المهلة الانتقالية لتطبيقها في السادس من أكتوبر الماضي، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز القيمة المضافة للموارد المعدنية وتطوير صناعة تكرير الذهب محليًا، بدلًا من الاعتماد على المصافي الأجنبية.

وافتتحت غينيا مصفاة «نيمبا» للذهب في العاصمة كوناكري مطلع نوفمبر الجاري، غير أن بطء بدء عملياتها والإجراءات الإدارية المرتبطة بالتصدير تسببا في اختناقات أمام شركات التعدين.

من جانبه، أكد وزير المناجم الغيني بونا سيلا أن المصفاة بدأت بالفعل معالجة الذهب، مشيرًا إلى تعيين شركة كبرى لتكرير الذهب مقرها الإمارات العربية المتحدة لتشغيل المنشأة، دون الكشف عن هويتها.

وتسعى غينيا، التي بلغ إنتاجها نحو 69 طنًا متريًا من الذهب خلال عام 2025، إلى التحول إلى مركز إقليمي لتكرير المعدن النفيس، في إطار توجه متزايد لدى الدول الأفريقية للاحتفاظ بحصة أكبر من العائدات الاقتصادية لثرواتها الطبيعية وتعزيز التصنيع المحلي.