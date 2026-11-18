تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة من خلال فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت الدكتورة هانم سالم مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسماعيلية، أن الفرع قام بتنفيذ سلسلة من الحملات الميدانية المكثفة والمفاجئة على السوق المحلي استهدفت المنشآت الغذائية عالية الخطورة.

وأسفرت الحملة عن، ضبط وتحفظ ٣٥٤ كيلوجرام من مصنعات لحوم ودواجن مجمدة ولحوم دواجن فريش مجهولة المصدر والبيانات، كما تم ملاحظة وجود تدني شديد في اشتراطات سلامة الغذاء في صالة التصنيع وعدم اتباع اشتراطات التخزين الصحيحة، وتم تحرير محاضر تحفظ للكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمنشأت المخالفة.

وتؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الإسماعيلية مواصلة جولاتها التفتيشية على مدار الساعة لردع أي تجاوزات وتعقب الأغذية غير الصالحة من مصدرها وحتى وصولها للمستهلك، مشددة على عدم التهاون مع أي منشأة تهدد صحة المواطنين.