نفذت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، قافلة بيطرية علاجية وتناسلية وإرشادية شاملة بمركز ومدينة القصاصين، بالاشتراك بين كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، والإدارة البيطرية بالقصاصين؛ وذلك لتقديم الخدمات البيطرية المجانية للمربين، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للحيوانات والطيور، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وتقديم التسهيلات اللازمة للمربين.

وأشار دكتور زكريا هاشم، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن القافلة شملت الكشف الطبي البيطري وصرف العلاج للحالات المرضية، وإجراء الفحوص التناسلية باستخدام جهاز السونار، وتنفيذ الجراحات البيطرية اللازمة، إلى جانب أعمال الرش والتجريع لمكافحة الطفيليات، وتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية الخاصة بالدواجن.

كما تضمنت القافلة توعية المربين بأساليب التربية السليمة وطرق الوقاية من الأمراض، وأهمية التحصين الدوري والرعاية الصحية المستمرة، بما يسهم في تحسين الحالة الصحية للحيوانات، ورفع معدلات الإنتاج، والحد من الخسائر.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية استمرار تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، دعمًا للمربين، وحفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة، وتعزيزًا لمنظومة الوقاية والرعاية البيطرية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.