شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ختام فعاليات مسابقتي "تحدي الابتكار الرقمي" و"تحدي ابتكار المستشعرات Sensor X Challenge 2026"، وتكريم الفرق الفائزة، واللتين نظمهما صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع معهد إعداد القادة.

وقد حضر التكريم الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، وعدد من قيادات الصندوق والمعهد، وذلك بمقر معهد إعداد القادة بحلوان.

وتأتي الفعاليات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز قدرات الدولة في التكنولوجيا والابتكار، وفي إطار توصيات منتدى مصر 2026 بإطلاق مبادرة «دولة الابتكار»، التي تستهدف اكتشاف الأفكار الواعدة واحتضانها وتحويلها إلى منتجات ومشروعات وشركات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي، بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحرصها على توظيف الإمكانات العلمية والبحثية للجامعات لخدمة أهداف التنمية المستدامة وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل.

وخلال كلمته، أعرب الوزير عن سعادته بوجوده وسط أبنائه الطلاب، مثمنًا أفكارهم ومشروعاتهم الابتكارية، ومؤكدًا أن الشباب يمثلون الأمل في بناء المستقبل، وأن الوزارة تعمل على توفير البيئة الداعمة لتحويل أفكارهم إلى تطبيقات عملية,

وأشاد بالمشاركة الواسعة في المسابقتين، التي شملت 432 طالبًا في تحدي ابتكار المستشعرات و244 مشروعًا في تحدي الابتكار الرقمي من 77 جامعة، بما يعكس قدرات الشباب على توظيف التكنولوجيا في تطوير قطاعات حيوية وخدمة المجتمع.

وأكد قنصوة أن بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار يمثل ركيزة أساسية لتقدم الدول، مشيرًا إلى أن مبادرة «دولة الابتكار» تستهدف اكتشاف الأفكار الواعدة واحتضانها وتمويلها وتحويلها إلى منتجات ومشروعات قابلة للتطبيق، من خلال تمويل بقيمة 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، بما يتيح للطلاب والباحثين فرصًا حقيقية لتحويل ابتكاراتهم إلى تطبيقات تحقق قيمة اقتصادية ومجتمعية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على ربط مشروعات التخرج والأبحاث العلمية باحتياجات الصناعة، بالتعاون مع وزارتي الصناعة والإنتاج الحربي واتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب دعم مبادرة الماجستير والدكتوراه المرتبطة بالصناعة، وتطوير مسارات للترقي الأكاديمي تعتمد على الأبحاث التطبيقية القابلة للتنفيذ، فضلًا عن برنامج «أستاذ لكل مصنع»، والتوسع في التمويل التنافسي ومراكز التميز التكنولوجي وأودية التكنولوجيا، بما يسهم في تقليص الفجوة بين البحث العلمي والصناعة، وتحويل مخرجات الأبحاث إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

وأضاف وزير التعليم العالي أن هذه الجهود تتكامل مع مبادرات «جاهزية الجامعات» (U-IGNITE)، و«إحنا سامعينك»، و«هاكاثونات جامعات مصر»، التي تستهدف اكتشاف المواهب الطلابية ورعاية أفكارهم وربطها بالتحديات الوطنية والصناعية.

وأكد أن الوزارة ستواصل دعم المشروعات الجادة وتوفير الإمكانات اللازمة لتطويرها وتطبيقها، موجهًا الشكر إلى د.هاني عياد، ود.كريم همام وجميع القائمين على تنظيم المسابقتين، تقديرًا لجهودهم في دعم الابتكار واكتشاف المواهب الشابة.

من جانبه، أكد د.هاني عياد، أن المسابقتين تأتيان تنفيذًا للتكليفات الرئاسية وتوصيات منتدى مصر 2026، وفي إطار مبادرة «دولة الابتكار»، مشيرًا إلى حرص الصندوق على اكتشاف المواهب الابتكارية لدى طلاب الجامعات، ورعاية المشروعات المتميزة واحتضانها وتطويرها، وربطها بالجهات الداعمة والشركاء الصناعيين، بما يسهم في تحويل أفكار الشباب إلى تطبيقات عملية وحلول تكنولوجية مبتكرة، وتعزيز منظومة الابتكار الوطنية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وأكد د.كريم همام، أن تنظيم المسابقتين يأتي في إطار تطوير منظومة الأنشطة الطلابية لتتجاوز المشاركة التقليدية إلى اكتشاف المواهب وتنمية القدرات الابتكارية، مشيرًا إلى حرص المعهد على إتاحة تجارب عملية للطلاب لاختبار أفكارهم وتحويل معارفهم إلى حلول قابلة للتطبيق، بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة وصناعة المستقبل.

وعلى هامش الفعاليات، شهد الوزير مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وقعه كل من د.كريم همام، ود.هاني عياد؛ بهدف تعزيز التعاون في اكتشاف ورعاية المواهب الشابة، واحتضان الأفكار الابتكارية وتطويرها، وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق.

وفي ختام الفعاليات قام الوزير بتكريم الفرق الفائزة في المسابقتين، حيث شهدت مسابقة تحدي الابتكار الرقمي، فوز فريق Muse Way Team من جامعة بنها بالمركز الأول فى مجال التكنولوجيا الحديثة، بينما حصل فريق AgriBotix من جامعة كفر الشيخ على المركز الثاني فى مجال الزراعة الذكية، وجاء فريق HEkA من جامعة عين شمس في المركز الثالث فى مجال السياحة والتراث.

وفي مسابقة «تحدي ابتكار المستشعرات»، حصد فريق MercuGuard من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول فى مجال البيئة المستدامة، وفاز فريق CURAX من جامعة المنصورة بالمركز الثاني فى مجال الصحة والطب الحيوي، فيما جاء فريق VUE-Proposal من جامعة المنصورة في المركز الثالث فى مجال الزراعة الذكية.

جدير بالذكر أن مسابقة "تحدي الابتكار الرقمي" شهدت منذ فتح باب التسجيل في يونيو الماضي تقدم 244 مشروعًا من 77 جامعة بمختلف أنحاء الجمهورية، تأهل منها 157 مشروعًا إلى مرحلة التحكيم، قبل اختيار أفضل 30 مشروعًا للمنافسة النهائية، وتوزعت المشروعات على سبعة مجالات رئيسية، شملت التعليم الذكي، والبيئة والاستدامة، والسياحة والتراث، والزراعة الذكية، والنقل والمواصلات، والتكنولوجيا الحديثة، والصحة الرقمية.

أما مسابقة "تحدي ابتكار المستشعرات"، فقد شهدت مشاركة 432 طالبًا يمثلون 142 فريقًا من الجامعات والمعاهد المصرية، وتأهل 87 فريقًا إلى مرحلة التحكيم، وصولًا إلى اختيار أفضل 30 فريقًا للمنافسة في المرحلة النهائية، وشملت مجالات التنافس ثمانية قطاعات تكنولوجية وحيوية، هي البنية التحتية والإنشاءات، والبيئة والاستدامة، والزراعة الذكية، والصحة والطب الحيوي، والصناعة والتصنيع، والطاقة والمرافق، والمدن الذكية، والموارد المائية والبحرية.