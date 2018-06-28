الشيخ سيف بن زايد يقدم العزاء لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته

أجرى الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، إتصالا هاتفيا ، بفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، للتعزية في وفاة شقيقته .



وأعرب الشيخ سيف بن زايد ، خلال الاتصال الهاتفي، عن خالص التعازي لفضيلة الإمام الأكبر والعائلة الكريمة في وفاة المغفور لها بإذن الله ، شقيقة فضيلته .



من جانبه ، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص شكره وامتنانه للشيخ سيف بن زايد آل نهيان ، على حرصه علي الاتصال وتقديم العزاء سائلا الله لسموه التوفيق والسداد .