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ديني

الشيخ سيف بن زايد يقدم العزاء لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:57 م
صدى البلد
محمد شحتة
أجرى الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، إتصالا هاتفيا ، بفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، للتعزية في وفاة شقيقته .

وأعرب الشيخ سيف بن زايد ، خلال الاتصال الهاتفي، عن خالص التعازي لفضيلة الإمام الأكبر والعائلة الكريمة في وفاة المغفور لها بإذن الله ، شقيقة فضيلته .

من جانبه ، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص شكره وامتنانه للشيخ سيف بن زايد آل نهيان ، على حرصه علي الاتصال وتقديم العزاء سائلا الله لسموه التوفيق والسداد .

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