روما يكتسح بلزن التشيكي بخماسية.. وجاستن كلويفرت يسير على خطى والده.. فيديو

نجح فريق روما الإيطالي في تحقيق الفوز علي نظيره فريق فيكتوريا بلزن التشيكي بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأوليمبيكو، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وافتتح إدين دجيكو التسجيل في الدقيقة 3، بينما أضاف الهدف الثاني اللاعب نفسه مع الدقيقة 40.



في الشوط الثاني عزز سينجيز أوندير من تقدم فريقة بالهدف الثالث وعاد بعدها جاستن كلويفرت وأحرز الهدف الرابع ويعتر الظهور الأول مع فريقه في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فيكتوريا بلزن التشيكي، في المباراة التي تجمع بينهما باستاد ملعب الأوليمبيكو.



وقبل نهاية المباراة أحرز دجيكو الخامس لفريقه والثالث له.



وأصبح جاستين مع والده باتريك ثالث ثنائي من هولندا كأب و أبن يلعبان في البطولة بعد دالي وداني بليند - نايجل وجيري دي يونج.