في أول زيارة لـ سيوة .. محافظ مطروح يوزع 22 طن مواد غذائية للأسر الفقيرة

قام صباح اليوم اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، بأول زيارة لواحة سيوة منذ توليه مهام المحافظة لتفقد ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها وبحث المشاكل التي تعاني منها الواحة، حيث كان فى استقباله شعبان معروف رئيس مدينة سيوة والقيادات التنفيذية والشعبية المعنية بواحة سيوة.



كما وزع الغرابلي، مواد غذائية لغير القادرين بالمجان تشمل 20 طنا من السلع الغذائية و2طن لحوم و 400 بطانية وسط حفاوة وترحيب من أهالي سيوة.

