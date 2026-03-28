الحوثي يدخل على الخط.. إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه تم رصد إطلاق صواريخ من اليمن باتجاه جنوب إسرائيل للمرة الأولى منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في ديمونة وبئر السبع وإيلات بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن للمرة الأولى.

فيما اشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أنه تم اعتراض الصاروخ الذي أُطلق من اليمن باتجاه مناطق جنوبي إسرائيل.

وفي وقت لاحق من أمس أعلنت قوات الحوثي المتمركزة في اليمن، استعدادها للانضمام إلى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مطالبة بضرورة استجابة واشنطن وتل أبيب إلى للمساعي الدولية الدبلوماسية لوقف العدوان ضد إيران.

وأكد المتحدث باسم قوات الحوثي يحيى سريع، على "ضرورة الاستجابة الفورية من العدو الأمريكي والإسرائيلي للمساعي الدولية الدبلوماسية لوقف العدوان على إيران وبلدان المحور؛ باعتباره عدوانا جائرا، ظالما، غير مبرر، يضر بالاستقرار والأمن على المستوى العالمي والإقليمي، ويضر بالاقتصاد العالمي".

وشدد "سريع" في كلمة له على ضرورة "التوقف الفوري عن العدوان على البلدان المسلمة في فلسطين، ولبنان، وإيران، والعراق، ووقف الحصار الجائر على اليمن".

وأشار المتحدث بإسم قوات الحوثي إلى "ضرورة تنفيذ اتفاق غزة، والوفاء بالالتزامات التي تضمنها الاتفاق، في الاستحقاقات الإنسانية، والاستحقاقات المشروعة للشعب الفلسطيني".

وتابع "أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشر، في أي من الحالات الآتية: انضمام أي تحالفات أخرى مع أمريكا وإسرائيل ضد ​الجمهورية الإسلامية في إيران​ ومحور الجهاد والمقاومة، واستخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عدائية من قبل أمريكا وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وضد أي بلد مسلم، فلن نسمح بذلك، واستمرار التصعيد ضد الجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة، وبما يقتضيه مسرح العمليات العسكرية".