ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس حي المعصرة: توصيل الغاز لـ 11 ألف وحدة سكنية بالدواجن

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:06 ص
المهندس محمد فؤاد
المهندس محمد فؤاد رئيس حي المعصرة
عبد العزيز جمال - عدسة : إيهاب أشرف
قال المهندس محمد فؤاد، رئيس حي المعصرة، إن الدولة مهتمة بتوصيل مرفق الغاز الطبيعي لجميع المنازل والعمل على تسهيل جميع الإجراءات.

وأضاف رئيس الحي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه من المستهدف توصيل الغاز لـ11 ألف وحدة سكنية بمنطقة الدواجن كمرحلة أولى وهي جاهزة على التعاقد.

وأكد أنه يتم العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من المشروع، حيث يتم استخراج التصاريح اللازمة للشركة لعمليات الحفر، مشيرا إلى أنه سيتم توصيل الغاز لباقي المناطق الصالحة تباعا.

هذا ويفتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بعد قليل، مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمنطقة حدائق حلوان.

وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن زيادة الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل "ظُهر"، أتاح تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف المتحدث الرسمي: "لدينا الآن مشروع قومي لتوصيل الغاز الطبيعي لكل مكان في مصر سواء قرى أو مُدن، وتقسيط قيمة وتكلفة توصيله للمنازل على 6 سنوات بواقع 30 جنيهًا على كل فاتورة".

ترشيحاتنا

مشروب سحري للوقاية من السرطان والقضاء على الكوليسترول

الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة على الطرق الزراعية.. فيديو

المغرب تواجه جزر القمر في مهمة الصعود لأمم أفريقيا 2018

طريقة تحضير السجق الشرقي الأصلي في المنزل

انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية الأولى لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض

أشرف صبحي يتفقد عددا من المنشآت الشبابية والرياضية بأسيوط

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

هل يشعر الميت بمن يسلم عليه

رئيس جمعية مصطفى محمود الفلكية يكشف فكرة المرصد المتنقل

محمد شاهين عن كريزي ماركت: وافقت على تقديم البرنامج في 3 دقائق..فيديو

نائب يطالب الحكومة ببرنامج تحفيزي للحد من الزيادة السكانية

صحف الكويت تبرز أهم ملفات قمة السيسي وبوتين في موسكو.. إشادة دولية ببرنامج مصر الاقتصادي.. السعودية تؤكد: نرفض اتهامات قتل خاشقجي.. انتهاء أزمة القس الأمريكي بين أمريكا وتركيا.. وكيم يتخلى عن النووي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

فيديو

لميس سلامة تناشد وزارة الثقافة تحويل بيت نجيب محفوظ إلى متحف
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
المرور: هدوء في الحالة المرورية في مختلف المحاور والطرق الرئيسية
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟