رئيس حي المعصرة: توصيل الغاز لـ 11 ألف وحدة سكنية بالدواجن

قال المهندس محمد فؤاد، رئيس حي المعصرة، إن الدولة مهتمة بتوصيل مرفق الغاز الطبيعي لجميع المنازل والعمل على تسهيل جميع الإجراءات.



وأضاف رئيس الحي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه من المستهدف توصيل الغاز لـ11 ألف وحدة سكنية بمنطقة الدواجن كمرحلة أولى وهي جاهزة على التعاقد.



وأكد أنه يتم العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من المشروع، حيث يتم استخراج التصاريح اللازمة للشركة لعمليات الحفر، مشيرا إلى أنه سيتم توصيل الغاز لباقي المناطق الصالحة تباعا.



هذا ويفتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بعد قليل، مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمنطقة حدائق حلوان.



وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن زيادة الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل "ظُهر"، أتاح تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.



وأضاف المتحدث الرسمي: "لدينا الآن مشروع قومي لتوصيل الغاز الطبيعي لكل مكان في مصر سواء قرى أو مُدن، وتقسيط قيمة وتكلفة توصيله للمنازل على 6 سنوات بواقع 30 جنيهًا على كل فاتورة".

