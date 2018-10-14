شيرين تقع فى ورطة بكليب نساي بسبب الحذاء

اضطر المخرج الإيطالي luca Coassin الذي تولي مهمة إخراج كليب "نساي" للمطربة شيرين عبد الوهاب، اللجوء الى تصوير مشاهد الكليب بطريقة عرضية، مما أثار تساؤل العديد من المشاهدين حول أسباب لجوئه لهذه الطريقة.



وعلم صدى البلد أن شيرين نسيت حقيبة الأحذية في القاهرة، ولم تتمكن من شراء أحذية جديدة فور وصولها إيطاليا، حيث تصور الكليب، بسبب ضيق الوقت والتزامها بمواعيد تصوير.



وحقق الكليب 3 ونصف ملايين مشاهدة في أيام عبر طرحه بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

