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أحمد موسى يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا ..فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:19 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية روسيا الاتحادية لمدة 3 أيام، والمقرر أن يلتقى خلالها مع الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" ستشهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وروسيا على كافة الأصعدة، فضلًا عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وحرص البلدين على تعزيزها ودفعها للأمام.

وأشار "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه من المقرر إلقاء الرئيس كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي بموسكو، وهو الغرفة الأعلى فى البرلمان الروسي، علمًا بأن هذه ستكون المرة الأولى التى يلقى فيها رئيس دولة اجنبية كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي".

ونوه بأنه سبق وأن زار الرئيس السيسى فى عام 2013 عندما كان مشيرًا للدفاع، وبدأت الشراكة والعلاقات القوية منذ ذلك التاريخ.

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