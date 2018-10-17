ملكة جمال مصر للكون : بعرف أعمل محشي.. فيديو

قالت ناريمان خالد ملكة جمال مصر للكون، إنها لديها مهارة عالية في الطبخ على عكس الكثير من الفتيات إلا أنها تميل إلى المطبخ وصنع الاكلات المميزة، لافتة إلى أنها تتمكن من عمل المحاشي بكافة أنواعها.



وأضافت ملكة جمال مصر للكون خلال ندوتها في صدي البلد، أنها تعرضت لكثير من المواقف المحرجة في المطبخ والتى تأتى على رأسها يوم عيد ميلادها عندما قررت صنع التورتة الخاصة بها بنفسها إلا أنها أصبحت فى الأخر "فطيرة" وهو ما تسبب في تلف عيد ميلادها.



وتابعت ملكة جمال مصر للكون، إنها تحاول الحفاظ على نظامها الغذائي وذلك من خلال تناول الطعام ولكن بكميات محددة بالإضافة إلى الحرص على ممارسة الرياضة باستمرار بالإضافة إلى الإمتناع عن تناول وجبه العشاء.



