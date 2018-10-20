ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

السعودية: نشكر تركيا وأردوغان على جهودهما في قضية خاشقجي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:37 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن شكر المملكة لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، في قضية وفاة الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول. 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله: " حكومة المملكة تثمن التعاون المميز الذي أبدته حكومة تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان التي ساهمت جهودها وتعاونها بشكل هام في مسار التحقيقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي".

وكان النائب العام السعودي قد أعلن رسميًا أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية، وأن الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته المواطن جمال خاشقجي.

وقالت النيابة العامة: "التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن (18) شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدًا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".
loading...

ترشيحاتنا

بعد 4 شهور.. ابن الخفير يعيد هيكلة الضرائب والحسابات الحكومية في المالية

السيطرة على حريق كنيسة العذراء بعين شمس وبدء عمليات التبريد.. صور

أمن الإسماعيلية يكشف لغز العثور على جثة سائق مذبوح

زينة عاشور تعود إلى مصر وتتجاهل عمرو دياب.. صور

أول تعليق من سعود القحطاني بعد عزله على خلفية مقتل خاشقجي

أول تعليق من البيت الأبيض على إعلان السعودية وفاة خاشقجي

زكريا ناصف: تقرير الفيفا كشف سلبية أداء كوبر مع المنتخب في روسيا

الأموال العامة تضبط مسئولا بحي الموسكي متلبسا بتقاضي رشوة

السعودية: الأمير محمد بن سلمان لم يعرف بعملية قتل خاشقجي

النيابة تحقق مع مسئول المتابعة بحى الموسكى فى تلقيه رشوة

حلا شيحة: لا شيء يهزم العائلة

توفيق عكاشة مطالبا بتحويل المعاهد الأزهرية لمدارس: مش هنطلع كلنا شيوخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

فيديو

نقيب الصيادلة: 5 جنيهات سعر عبوة لبن الأطفال المدعم.. فيديو
شاهد..لأول مرة فى مصر تغيير صمام القلب دون جراحة
الطرد والغناء بالهندي.. مواقف محرجة تعرض لها محمد نور
وصفهم بالأًصدقاء وغنى لابنته.. محمد نور يحتفي بأطفاله في معكم
نائب رئيس سيماف: صنعنا 25 ألف عربة قطار للسكك الحديدية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟