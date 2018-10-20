السعودية: نشكر تركيا وأردوغان على جهودهما في قضية خاشقجي

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن شكر المملكة لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، في قضية وفاة الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله: " حكومة المملكة تثمن التعاون المميز الذي أبدته حكومة تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان التي ساهمت جهودها وتعاونها بشكل هام في مسار التحقيقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي".





وكان النائب العام السعودي قد أعلن رسميًا أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية، وأن الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته المواطن جمال خاشقجي.



