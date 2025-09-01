عمال "جنوة" الإيطالي يهددون بقطع طريق البضائع الإسرائيلية المارة بالميناء

هددت لجنة عمال ميناء جنوة الإيطالي أنه في حال انقطع الاتصال بالأسطول الإنساني الذي انطلق أمس من الميناء إلى غزة "ولو لمدة 20 دقيقة"، وإذا منعتهم إسرائيل من الوصول إلى وجهتهم، ستفرض مقاطعة على البضائع والشحنات المتجهة إلى إسرائيل التي تمر عبر الميناء، و ذلك بحسب ما أفادت به القناة الـ12 الإسرائيلية.



وسينضم الأسطول، الذي يحمل وفودًا من 44 دولة، لمزيد من السفن من موانئ في إيطاليا واليونان وتونس خلال الأيام المقبلة، في طريقها من الطرف الغربي للبحر المتوسط إلى قطاع غزة، حسبما قال المنظمون، ويتوقع المنظمون مشاركة إجمالي نحو 20 سفينة.

وسيحاول أسطول الصمود العالمي كسر الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وإيصال المساعدات الإنسانية والطعام والمياه والأدوية لقطاع غزة.

ميناء جنوة الإيطالي

ويعد ميناء جنوة الإيطالي من أكبر الموانئ الأوروبية وأكثرها أهمية، وأبحر أسطول من السفن من ميناء برشلونة، أمس الأحد، إلى قطاع غزة وعلى متنه مساعدات إنسانية، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل من هجومها على مدينة غزة، كما تحد من دخول المساعدات الغذائية والإمدادات الأساسية في شمال الأراضي الفلسطينية.