تشيلسي بالقوة الضاربة لاستعادة الصدارة أمام مانشستر يونايتد

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي، عن تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مواجهة مانشستر يونايتد، بعد قليل، على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الإنجليزية لندن، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمرليج".



وجاء تشكيل البلوز على النحو التالي:



حراسة المرمى: كيبا



خط الدفاع: أزبيليكويتا - لويز - روديجر - ألونسو



خط الوسط: جورجينيو- كوفاسيتش - كانتي



خط الهجوم: هازارد - موراتا - ويليان



ويحتل تشيلسي المركز الثاني بالدوري الإنجليزي، برصيد 20 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف.