العاهل الأردني يلغي زيارة مقررة غدا إلى البحرين عقب كارثة السيول

ألغى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني زيارة العمل المقررة إلى مملكة البحرين غدا الجمعة، وذلك لمتابعة تداعيات الحادث الأليم الذي تعرض له طلبة مدرسة حيث جرفت السيول حافلة مدرسية في منطقة الأغوار قرب البحر الميت.



على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية ، اليوم الخميس ، أن السيول التي ضربت منطقة الأغوار الجنوبية أسفرت عن 18 قتيلا من الأطفال و34 جريحا و44 مفقودا ورقم الضحايا مرشح للارتفاع.



وكان من المنتظر أن يبدأ العاهل الأدرني الملك عبد الله الثاني غدا /الجمعة/ زيارة عمل إلى العاصمة البحرينية المنامة، يلتقي خلالها مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.