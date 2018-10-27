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ثقافة

ألحان عبدالوهاب برؤيه كمال هلال فى مسرح الجمهورية.. الاثنين

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
خصص اوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا كاملا للاحتفاء بموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب في الثامنة مساء الاثنين 29 اكتوبر علي مسرح الجمهورية بقيادة المايسترو كمال هلال وبمشاركة الفنان الكبير محمد الحلو والمطربه مى حسن وصوليست الفيولينه محمد ظهير .

يتضمن برنامج الحفل فاصلين يضم الأول باقة من روائع الحان محمد عبد الوهاب التى قام بتوزيعها المايسترو كمال هلال يعزفها صوليست الفيولينة محمد ظهير بمصاحبة الاوركسترا منها أفتتاحية حياتى، موسيقي النهر الخالد و من الشرق اما الفاصل الثاني يشدو خلاله الفنان محمد الحلو باغنية انا و العذاب و هواك وعاشق الروح بمشاركة المطربة مي حسن .

والمعروف انه قد سبق ان قدمت اغنيه عاشق الروح فى أوائل التسعينيات بحضور موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب فى حفل كبير اقامته دار الأوبرا المصرية أحتفالا بميلاده وقد اثنى على هذه التجربه واعجب بالرؤية الموسيقية الجديده التى قام بها المايسترو كمال هلال آنذاك .

جدير بالذكر ان المايسترو كمال هلال هو ملحن وعازف تشيللو وقائد أوركسترا فبعد تخرجه من المعهد العالى للموسيقى ارسل فى بعثة للدراسة باكاديمية فيينا بالنمسا ثم استكمل دراسته فى الأكاديمية العالمية بمدينة نيس الفرنسية و عمل بالتدريس والتأليف الموسيقى ويعد واحدا من أوئل القاده للموسيقى العالمية فى مصر.

وكان له السبق فى تطوير الموسيقى والأغنية المصرية ووصولها للعالمية ووضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام أبرزها «المتمردون» لتوفيق صالح، «ولن أغفر ابدا» لسيد طنطاوى، بالاضافة الي عمله مع فرقة رضا، وتوزيعه للعديد من الأوبريتات منها « مصر بلدنا» لفايزة أحمد.
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