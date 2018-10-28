الأهلي يطوي صفحة البطولة العربية للتركيز في النهائي الإفريقي أمام الترجي

أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق طوى صفحة مباراة الوصل الإماراتي بالبطولة العربية، بعد أن تعادل الفريقان 2—2 في لقاء الذهاب اليوم، الأحد، على ملعب برج العرب بذهاب دور الستة عشر من البطولة.





وأشار إلى أن الجهاز الفني حاول الفصل بين التفكير في البطولة، ومباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، وأن الفريق كان بمقدوره تقديم أداء أفضل أمام الوصل، وإن هناك مباراة عودة في الإمارات سوف يستعد لها الفريق جيدًا في الوقت المناسب.





وأضاف أن الجهاز الفني سوف يعمل على علاج الأخطاء التي ظهرت خلال مباراة الوصل، بعد أن تم إراحة بعض العناصر استعدادًا للقاء الترجي، خاصة أنه منافس قوي وفي ظل التركيز الكبير من أجل تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، يوم الجمعة القادم.





وشدد "يوسف"، على أن الفريق يكنّ كل الاحترام والتقدير لفريق الترجي كمنافس قوي وفريق صاحب خبرات ويملك عناصر طيبة، وأن الجهاز الفني يرفض تمامًا نغمة أن الفريق يملك أفضلية بسبب نتائج الفريقين السابقة، مشيرًا إلى أن النهائي من 180 دقيقة تحتاج إلى التركيز والعطاء حتى آخر ثانية، وخاصة في لقاء الإياب الذي يقام بـتونس، مشيرًا إلى أن مسألة الحظ لا وجود لها في كرة القدم وأن التجارب تؤكد ضرورة التعامل مع الأمور بواقعية شديدة بعيدًا عن أي معطيات قد يكون لها آثار سلبية على الفريق.





وألمح إلى أن احترام المنافسين يعتبر أحد أسباب تفوق الفريق وتتويجه بالبطولات، موجهًا رسالة إلى الجماهير بأن اللاعبين على قدر المسئولية الملقاة عليهم، وأن الجميع سوف يكونون في أفضل حالة فنية وبدنية ومعنوية خلال مباراتي الذهاب والإياب، وكشف عن أن إصابة محمد الشناوي بسيطة، وأن إسلام محارب يتحسن بشكل كبير وسوف يتواجد في التدريبات الجماعية.





وتمنى "يوسف"، أن تشهد المباراة حضور الجماهير بشكل مكثف وبحضور كامل عدد التذاكر التي سيتم طرحها، خاصة وأن حضور الجماهير ضروري من أجل دعم اللاعبين ومنح الثقة اللازمة، وأن جمهور الأهلي هو العامل الأساسي في الفوز بالبطولات، وأن أهمية مباراة الذهاب كبيرة للغاية، وبالتالي لا بد من توافر الدعم الجماهيري من أجل تحقيق نتيجة طيبة تساعد في لقاء العودة.