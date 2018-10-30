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أخبار العالم

الصين تحث المجتمع الدولي على مواصلة الدعم الإنساني للشعب السوري

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:03 ص
صدى البلد
أ ش أ
دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير وو هاي تاو، المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري المحتاج.

وقال تاو - خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا نقلته وسائل إعلام صينية اليوم، الثلاثاء: "يتعين دعم جهود الحكومة السورية والشعب لإعادة الإعمار"، مؤكدا أن المجتمع الدولي يجب عليه أن يدعم الحكومة في جهودها لتخفيف معاناة المدنيين ويكون حازما في مكافحة تهديد الإرهاب في الدولة.

واستعرض تاو، الجهود التي تقوم بها الصين لمساعدة سوريا، متعهدا بمواصلة التزامها تجاه الشعب السوري.
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