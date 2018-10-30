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رياضة

تعليق مثير من الكاف على نهائي أفريقيا بين الأهلي والترجي

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:03 م
شعار الكاف
شعار الكاف
عمرو الحلوانى
أبدى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، سعادته البالغة بتأهل النادي الأهلى المصري ونظيره الترجى التونسي إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا لموسم 2018.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مشوار فريقى الأهلى والترجى فى دورى الأبطال الأفريقى حتى وصولهما للمباراة النهائية.

وقال الكاف، "لقد جاءوا من نفس المجموعة.. طريقهما إلى النهائى كان مليئًا بالمخاطر.. فمن سيحظى بالنهاية السعيدة؟.. الأهلى المصرى أم الترجى التونسى".

كان الأهلى تأهل إلى المباراة النهائية بعد التغلب على وفاق سطيف 3-2 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنصف النهائي فيما تأهل الترجي على حساب أول أغسطس الأنجولي.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الترجى مساء يوم الجمعة المقبل فى إطار لقاءات ذهاب المباراة النهائية بملعب برج العرب بينما تلعب مباراة العودة فى تونس 9 نوفمبر.

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