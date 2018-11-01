كل من سكنه أصيب بالنحس والتعاسة.. التاريخ المظلم لبيت الألفى الذى تحول لفندق شبرد القديم

من يمر بمنطقة الأزبكية بالقاهرة لابد وأن يذكر بيت الألفى ويعود بالذاكرة التاريخية لعام 1798 الذى حمل معنى جديدًا للأزبكية، ففي يوم 27 فبراير انتهى إنشاء أفخم قصور الأزبكية، أنشأه محمد بك الألفي، كبير المماليك، وجعله تحفة معمارية على الجهة الغربية من بركة الأزبكية .

شغلَ القصر مساحة هائلة من شارع نجيب الريحاني إلى شارع الألفى طولاً، ويمتد إلى شارع عماد الدين، وتشغل هذه المساحة الآن عدة عمارات فخمة ومازالت مساحة منهُ عبارة عن أرض فضاء. واحتفلَ الألفي بسكن هذا القصر، فبراير 1798، ومكثَ فيه 16 يومًا فقط وسافرَ إلى الشرقية لعدة شهور لمُتابعة أعماله، وفي هذه الفترة دخلَ الفرنسيون القاهرة في يوليو، فاحتلوا القصر واتخذُه بونابرت سكنًا له ومقرًا لقيادة الحملة الفرنسية.

ماتَ الألفي وعمره 55 عامًا، أما قصره الذي استمر مقرًا لقيادة الحملة الفرنسية فقد تسلق الشاب السوري، سليمان الحلبي، أسواره ليقتل كليبر، خليفة بونابرت. ثُم تحول القصر إلى مقر للضيافة ثُم إلى فندق كبير، وهو فندق شبرد، الذي احترقَ كاملاً في حريق القاهرة، 26 يناير 1952.

انتهى تاريخ محمد بك الألفي، ولكن القاهرة خلّدت ذكراه على أساس أنهُ أحد الذين عمّروا منطقة الأزبكية، فأطلقت اسمه على الشارع الممتد من تقاطع شارع إبراهيم باشا «الجمهورية الآن»، إلى تقاطعُه مع ميدان التوفيقية «أحمد عرابي الآن»، فظلّ اسمه فقط على لافتة زرقاء تقول: «هُنا شارع محمد بك الألفي».

وهناك لعنة ما تصيب من يسكن هذا البيت وقد أطلق عليه البيت المنحوس بالرغم من ثراء وفخامة مبناه إلا أنه هناك قدر تعيس يصاب به كل من يسكنه فمنذ بناءه عام 1798 وحتى هدمه عام 1841 وقد تلاحقت المصائب بساكنيه حتي عندما هدم وبنى فندق شبرد القديم حرق مبني الفندق بالكامل ويقع المنزل في حي الساكت بالأزبكية وبتتبع سنوات تاريخ البيت يمكننا ملاحظة ذلك.