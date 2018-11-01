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رياضة

أهلي ٩٩ يفوز على الاتحاد السكندري برباعية في بطولة الجمهورية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:23 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي – مواليد ١٩٩٩، على ضيفه الاتحاد السكندري، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.

الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد طارق.

الدفاع: إبراهيم السيد – عادل زينهم «دودو» – عبد الرحمن أشرف «مانو» – محمد شكري.

الوسط: أحمد السيد – عمار حمدي – صالح نصر – زياد طارق – محمود بشار.

الهجوم: مصطفى فوزي.

وفى الشوط الثاني من اللقاء، شارك وليد عطية بدلًا من محمود بشار، ومصطفى إلياس بدلًا من عادل زينهم.

افتتح صالح نصر التسجيل للأهلي في الدقيقة ٣١، بعد تمريرة سحرية من زياد طارق الذي قام بمجهود فردي رائع، وسجل عمار حمدي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الـ٣٩ بمهارة رائعة، ثم أضاف زياد طارق الهدف الثالث بتسديدة قوية، قبل أن يسجل الاتحاد هدف تقليص الفارق قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

وفى الشوط الثاني، أضاف الاتحاد هدفه الثاني، في الدقيقة ٥٥، ولكن زياد طارق نجح في تسجيل الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة ٦٦، وأهدر بعدها الاتحاد ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٤-٢.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى ٢٢ نقطة، ليظل منفردًا بصدارة الدوري، محققًا الفوز السابع له هذا الموسم، بعدما فاز على وادي دجلة ٢ – ١، وحرس الحدود ٤ – ١، والإنتاج ٢ – ١، والداخلية ١ – صفر، والجونة ٣ – ١، وعلى بتروجت ٣ – ٢، وأخيرًا على الاتحاد ٤ – ٢، مسجلًا ٢٣ هدفا، بينما استقبلت شباكه ١٤ هدفا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام مصر للمقاصة، فى الجولة الحادية عشرة، الخميس المقبل.

ويضم الجهاز الفني للفريق؛ مدحت طه إسماعيل مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من إسحق أول، مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر، مدربًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، صابر سينادة، الإداري، وأسامة مصطفى طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق أخصائي العلاج الطبيعي.
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