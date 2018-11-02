مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

افتتح مساء أمس الخميس النجم أشرف عبدالباقي أول أيام عروض مسرحيته الجديدة "جريمة في المعادي .. مسرحية كلها غلط"، وذلك بحضور جماهيري كبير ليرفع عبدالباقي لافتة كامل العدد للأسبوع الأول لمشروعه الجديد والمقام على مسرح نجيب الريحاني بشارع عماد الدين بوسط البلد.



قام عبدالباقي علي مدار الشهور الماضية باختيار المجموعة الجديدة والتي يصل عددها الي ٤٠ شابا وفتاة، وقام بتدريبهم حتى يستطيع ان يضع اللمسات الفنية للعرض المسرحي الجديد والذي يتكون من فصلين، ويعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح نجيب الريحاني.



مسرحية "جريمة في المعادي .. مسرحية كلها غلط"، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبدالباقي وانتاج وورك شوب للإنتاج الفني، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.