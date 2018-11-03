قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طريقة تحضير بسكويت الشاي، وذلك باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق.



مقادير بسكويت الشاي:



دقيق حسب الحاجة

نصف كوب زيت

أو خليط من الزيت وزبدة

(ربع كوب زيت وربع كوب زبدة)

نصف كوب حليب

نصف كوب سكر

فانيليا

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح



طريقة تحضير بسكويت الشاي في المنزل:



1- نحضر بوله كبيرة ونضع بها خليط الزبدة والزيت (فى حالة استخدام نصف كوب زيت فقط سنحصل على بسكويت جاف جدا ولكن فى حالة ستخدام ربع كوب زبدة مع ربع كوب زيت سوف يعطينا نتيجة متوسطة بين الخشونة واللين للبسكويت، وذلك يرجع حسب الرغبة).



2- ثم نضع عليهم السكر والفانيليا ورشة الملح، ونخلطهم بالمضرب السلك ثم نضع البيكنج بودر ونستكمل خلط بالمضرب ننزل بالدقيق حسب احتياج العجينة، وذلك لاختلاف كثافة الدقيق ننزل بالتدريج ونخلط حتى نحصل على عجينة طرية.



3- نقوم بلم العجينة ونضعها على رشة دقيق، ونضع فوقها كيس ثلاجة ثم نفردها بالنشابه حتى نحصل على سمك رفيع ثم نساوى العجينة، ونستخدم الشوكة فى عمل فتحات بها في كل أنحاء العجينة، ثم نستخدم قطاعة بسكويت دائريه أو نستخدم المج العادى فى تشكيل البسكويت.



4- نضعه فى صاج به ورق زبدة أو مدهون بالزيت، وندخلها فرن مشتعل مسبقا على درجة حرارة 180 أو درجة حرارة متوسطة حتى تمام التسوية، ويأخذ اللون الذهبى الجميل ونخرجه يبرد، ثم يقدم.