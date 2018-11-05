هبوط في أسعار النفط بسبب استثناءات العقوبات المفروضة على إيران

هبطت أسعار النفط اليوم الإثنين، بعد أن أدت استثناءات ستسمح لبعض الدول بالاستمرار في استيراد النفط الخام الإيراني بشكل مؤقت على الأقل مع بدء العقوبات الأمريكية على صادرات الوقود الإيرانية.



وهبطت أسعار تعاقدات خام مزيج برنت القياسي لأقرب شهر استحقاق 44 سنتا أو 0.6% من آخر إغلاق لها إلى 72.39 دولار للبرميل عند الساعة 0142 بتوقيت جرينتش.



وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا أو 0.8% إلى 62.61 دولار للبرميل.



وواجهت الأسعار ضغوطا بعد أن اتضح أن واشنطن ستسمح لعدة دول بمواصلة استيراد النفط الخام من إيران رغم العقوبات التي ستبدأ رسميا اليوم الإثنين.



وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستسمح بشكل مؤقت لثمانية مستوردين بمواصلة شراء النفط الإيراني عندما تعيد فرض العقوبات على طهران بهدف إجبارها على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.



