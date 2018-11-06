سرطان الكبد.. أخطر أمراض العصر .. اكتشف أنواعه وأهم أسبابه والأعراض المبكرة

- سرطان الكبد ليس نوعا واحدا

- اكتشف الأعراض المبكرة لسرطان الكبد

- إهمال علاج تليف الكبد أهم أسباب سرطان الكبد



الكبد من أهم أعضاء جسم الإنسان فهو المسئول الأول عن صحته ويتميز بقدرات خارقة حيث إنه قادر على تخليص الجسم من كم كبير من المواد الضارة والسموم لكننا مع الأسف لا نهتم بهذا الجزء الغالي من أجسامنا إلا بعد إصابتنا بالأمراض بل وبعد مرور فترة كبيرة من الإصابة وظهور أعراض قوية.



ومن أخطر الأمراض التى تهدد الكبد هى السرطان لذا نرصد لكم فى هذا التقرير أهم المعلومات التى يجب معرفتها عن هذا المرض الخطير.



قال الدكتور محمد عز العرب، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، إن هناك أنواعا كثيرة من الأورام الخبيثة التى تصيب الكبد لكن المتعارف عليه فى مصر أننا عندما نتكلم عن سرطان الكبد فإننا نقصد الأورام الأولية لأن نسب الإصابة بها تمثل أكثر من 90 % من الأورام.



وأضاف عز العرب، خلال حواره مع "صدى البلد"، أن أورام الكبد الخبيثة تصنف إلى أربعة أنواع، منها الأورام الأولية وتنشأ داخل خلايا الكبد الأساسية وأورام خبيثة تصيب الأوعية الدموية الموجودة بالكبد.



وتابع: هناك أيضا أورام خبيثة تصيب القنوات المرارية الخاصة بالكبد والأورام المختلطة وهذا النوع يجمع بين الأورام الأولية والقنوات المرارية.



وأشار "عز العرب" إلى أن السرطان بصفة عامة من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان ولكن تزداد المخاطر التى يتعرض لها المريض عندما يصيب هذا الداء الخبيث أحد الأعضاء التى يترتب عليها مشاكل كثيرة مثل الكبد فهى مركز تنقية السموم من الجسم، منوها أن أكثر العوامل المسببة للإصابة بسرطان الكبد فى مصر الإصابة بمرض تليف الكبد حيث يعد البوابة الأولى لهذا المرض لذا يجب الانتباه جيدا والحرص على الفحوصات الدورية لنتمكن من اكتشافه مبكرا وتجنب اى مخاطر.



وأكد أن الاكتشاف المبكر لسرطان الكبد يلعب دورًا كبيرًا فى زيادة نسب الشفاء وتجنب مخاطر كثيرة مما يحتم على الجميع معرفة الأعراض الأولية لسرطان الكبد بصفة عامة، وهى:



- الشعور بضعف عام وإرهاق بصورة متكررة ويتزايد بمرور الوقت.

- آلام شديدة جدًا من الجانب العلوى ويشعر المريض فى هذه الحالة بوجود تكتل "حاجة محجرة".

- فقدان الوزن بصورة غير طبيعية.

- فقدان الشهية بشكل شبه دائم.

- ارتفاع بسيط فى درجة الحرارة لكنه مستمر.

- تدهور وظائف الكبد ونكتشفه من خلال التحاليل والفحوصات الطبية