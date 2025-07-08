امتحانات الثانوية العامة 2025 | طلاب النظام القديم يؤدون الديناميكا اليوم

يؤدي اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 ، طلاب الثانوية العامة 2025 (النظام القديم) امتحان الديناميكا لشعبة الرياضيات، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اليوم امتحان مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) اليوم الثلاثاء امتحان التاريخ (ورقة ثانية).

ومن المقرر أن يتنهي رسمياً في جميع محافظات الجمهورية الخميس القادم الموافق 10 يوليو 2025 ، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الذي كان قد انطلق رسميا منذ يوم الأحد 15 يونيو 2025

حيث انتهى طلاب الثانوية العامة 2025 النظام الجديد ، من آداء امتحانات ( التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية - اللغة العربية - الفيزياء - التاريخ - اللغة الأجنبية الأولى - الكيمياء - الجغرافيا - الرياضيات البحتة)

كما انتهى طلاب الثانوية العامة 2025 النظام القديم من آداء امتحانات ( التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والاحصاء - اللغة العربية - اللغة الأجنبية الثانية - الفيزياء - التاريخ - اللعة الأجنبية الأولى - التفاضل والتكامل - الكيمياء - الجغرافيا - الجيولوجيا - الجبر والهندسة الفراغية - علم النفس

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، من المقرر أن يؤدي طلاب النظام الجديد الخميس القادم في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2025 امتحان الأحياء علمي علوم ، وامتحان الرياضيات التطبيقية علمي رياضة ، وامتحان الإحصاء أدبي

إنضباط امتحانات الثانوية العامة 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، لقد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 منذ إنطلاقها في 15 يونيو 2025 ، أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.