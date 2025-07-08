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رغم موافقة بيراميدز.. رغبة إبراهيم عادل تعرقل رحيله للجزيرة الإماراتي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم موافقة بيراميدز.. رغبة إبراهيم عادل تعرقل رحيله للجزيرة الإماراتي

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل
رباب الهواري

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر بنادي بيراميدز، كشف موقف اللاعب إبراهيم عادل، من الرحيل إلى صفوف الجزيرة الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:” مصدر بنادي بيراميدز، قال في تصريحات خاصة، أن اللاعب إبراهيم عادل، تلقى عرضًا ضخمًا من نادي الجزيرة الإماراتي وصل قيمته إلى 5 مليون دولار”.

وأضاف:” نادي بيراميدز رحل بالعرض ووافق على رحيل إبراهيم عادل، خاصة أن النادي يضع مبلغ «4 مليون دولار» كشرط أساسي من أجل رحيل اللاعب”.

وشدد، رغبة إبراهيم عادل هي من تعرقل إتمام الصفقة، حيث أن رغبة إبراهيم الأولى هي الاحتراف إلى أوروبا، وليس الانتقال إلى الخليج.

واختتم، حتى الآن أكبر عرض وصل لنادي بيراميدز من قبل الأندية الأوروبية قيمته 1.5 مليون دولار، وهو رقم مرفوض بالنسبة لإدارة النادي.

إبراهيم عادل بيراميدز أخبار الرياضة الجزيرة الإماراتى دورى نايل

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