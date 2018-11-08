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رياضة

تألق مارسيال أمام اليوفي يمنحه تذكرة العودة لصفوف الديوك

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:07 م
صدى البلد
أحمد هاني
استدعى مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، مهاجم مانشستر يونايتد أنطوني مارسيال، اليوم الخميس، إلى تشكيلة المنتخب، لخوض مباراتين أمام مضيفته هولندا في دوري الأمم الأوروبية في 16 نوفمبر في روتردام، ولمباراة ودية ضد الأوروجواي بعد أربعة أيام في ستاد "دو فرانس".

وغاب مارسيال صاحب الـ 22 عاما عن تشكيلة فرنسا التي أحرزت لقب كأس العالم في روسيا بفوزها على كرواتيا في المباراة النهائية 4-2 على ملعب لوجنيكي، وخاض مارسيال 18 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي، آخرها ودية ضد روسيا.

كذلك شهدت التشكيلة عودة ظهير مانشستر سيتي الإنكليزي بنجامان مندي، وقائد ليون نبيل فقير ومدافع مرسيليا عادل رامي، بينما غاب صانع ألعاب مرسيليا ديميتري باييت ولاعبا أتلتيكو مدريد الإسباني توما ليمار ولوكاس هرنانديز (الأخيران بداعي الإصابة).

وجاءت التشكيلة كالآتي:

- لحراسة المرمى: هوغو لوريس (توتنهام هوتسبر الإنكليزي)، ألفونس أريولا (باريس سان جرمان)، ستيف مانداندا (مرسيليا)

- للدفاع: لوكاس دينيي (ايفرتون الإنكليزي)، بريسنل كيمبمبي (باريس سان جرمان)، بنجامان بافار (شتوتغارت الألماني)، رافايل فاران (ريال مدريد الاسباني)، جبريل سيديبيه (موناكو)، بنجامان مندي (مانشستر سيتي الإنكليزي)، مامادو ساكو (كريستال بالاس الإنكليزي)، عادل رامي (مرسيليا)

- للوسط: بول بوغبا (مانشستر يونايتد الانكليزي)، نغولو كانتي (تشلسي الانكليزي)، بليز ماتويدي (يوفنتوس الايطالي)، ستيفن نزونزي (روما الإيطالي)، تانغي ندومبيليه (ليون)

- للهجوم: أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، أنطوني مارسيال (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، أوليفييه جيرو (تشلسي الانكليزي)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، عثمان دمبيلي (برشلونة الاسباني)، نبيل فقير (ليون)، فلوريان توفان (مرسيليا).
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