البورصة تربح 25.9 مليار جنيه في أسبوع

ربحت البورصة المصرية نحو 25.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 776.84 مليار جنيه مقابل 750.9 مليار جنيه إغلاق الأسبوع الماضي.



وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30، بنسبة 4% مسجلا مستوى 13732.68 نقطة.



وصعد مؤشر إيجي إكس 70 خلال الأسبوع بنسبة 2.1% عند مستوى 702.82 نقطة.



وارتفع المؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 2.2% مسجلا مستوى 1760.33 نقطة.



فيما صعد مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 4.7% مسجلا مستوى 2200.56 نقطة.