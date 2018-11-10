محافظ كفر الشيخ يصدر قراراً بتشكيل لجنة للمرور على جميع دور حضانات الأطفال

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 17932 لسنة 2018 بشأن المرور على جميع دور حضانات الأطفال برئاسة محافظ كفرالشيخ، وعضوية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وكيل وزارة القوي العاملة، وكيل وزارة الصحة، مدير عام الثقافة، مدير إدارة الإعلام بالمحافظة.





وتختص اللجنة بالبحث فى تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها، غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية التضامن الاجتماعي إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها علي الوجه الصحيح.



