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أخبار العالم

التحالف العربي يرصد صاروخًا حوثيًا استهدف ميناء الحديدة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:32 م
إطلاق صاروخ
إطلاق صاروخ
أ ش أ
رصدت منظومة الدفاع الجوي للتحالف العربي، اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ بالستي في البحر، أطلقته ميليشيات الحوثي، باتجاه ميناء مدينة الحديدة غربي اليمن.

وأفادت مصادر يمنية، في تصريح أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية، بأن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخًا من مديرية الصليف مستهدفة ميناء الحديدة، وذلك عقب هزائمها المتلاحقة داخل المدينة الواقعة غربي اليمن، وفقدانها السيطرة على مواقع مهمة.

وأضافت: يأتي قصف الميليشيات العشوائي للمنشآت الحيوية داخل الحديدة، بعد سقوط أعداد كبيرة من عناصرها في جبهة الساحل الغربي لليمن ما بين قتيل وأسير على يد قوات المقاومة اليمنية، بدعم من التحالف.

وأشارت إلى أن استهداف ميليشيا الحوثي الإجرامية للمنشآت المدنية بالصواريخ البالستية، يؤكد استمرار الدعم الإيراني للميليشيات وتهريب الأسلحة لها، بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي ينص على حظر توريد الأسلحة للميليشيات، وهو ما يؤكد للمجتمع الدولي الانتهاكات الإيرانية في اليمن، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
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