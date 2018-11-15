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حوادث

تأجيل محاكمة مزارع حاول قتل شخص بميدان طلعت حرب لجلسة 9 فبراير

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رامى المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة مزارع، فى اتهامه بمحاولة قتل آخر بميدان طلعت حرب، لجلسة 9 فبراير لضم الحرز.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي حسين وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي ومنتصر احمد كحك وأمانة سر أحمد عبد اللطيف وحسام عبد الرسول.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم شريف محمد ، مزارع بقتل المجني عليه وليد حسين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي ازهاق روحه واعد لتنفيذ مأربه سلاحا ناريا " مسدس فردي الاطلاق " وما ان ظفر به اطلق صوبه ثلاثة أعيرة بمواطن الحياة بجسده قاصدا من ذلك قتله.

وأضافت التحقيقات شروع المتهم في قتل المجني عليه احمد محمد عبد الجواد عمدا بأن اطلق صوبه عيارا ناريا أصاب فخده الايمن قاصدا من ذلك قتله الا انه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لارادته به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. 

وكشفت شهادة كريم محمد ،بائع متجول أنه اثناء تواجده بميدان طلعت حرب ابصر المجني عليه حال تفقده فرشة ملابس بالطريق وحال ذلك ترجل المتهم نحوه من الخلف واخرج سلاحا ناريا من حقيبة كان يحملها ونغز المجني عليه بظهره بذلك السلاح وما ان تلفت له اطلق عليه ثلاثة اعيرة نارية اصابتها جميعا ثم قام برفح سلاحه لاعلي لارهاب المارة وقام بالعدو هربا واثناء ملاحقته حاول احد رجال الشرطة ضبطه فاطلق عليه عيارين من سلاحه الناري محدثا اصابته ثم تمكن المارة ورجال الشرطة من .
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