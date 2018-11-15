تأجيل محاكمة مزارع حاول قتل شخص بميدان طلعت حرب لجلسة 9 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة مزارع، فى اتهامه بمحاولة قتل آخر بميدان طلعت حرب، لجلسة 9 فبراير لضم الحرز.





صدر القرار برئاسة المستشار مجدي حسين وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي ومنتصر احمد كحك وأمانة سر أحمد عبد اللطيف وحسام عبد الرسول.





كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم شريف محمد ، مزارع بقتل المجني عليه وليد حسين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي ازهاق روحه واعد لتنفيذ مأربه سلاحا ناريا " مسدس فردي الاطلاق " وما ان ظفر به اطلق صوبه ثلاثة أعيرة بمواطن الحياة بجسده قاصدا من ذلك قتله.





وأضافت التحقيقات شروع المتهم في قتل المجني عليه احمد محمد عبد الجواد عمدا بأن اطلق صوبه عيارا ناريا أصاب فخده الايمن قاصدا من ذلك قتله الا انه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لارادته به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.



