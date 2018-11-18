مسئول الاتحاد الدولى للدراجات يضع الاشترطات الدولية لمضمار استاد القاهرة

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمسئول الاشتراطات الفنية للمضمار بالاتحاد الدولى للدراجات جيل بروزنى، بحضور الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصرى للدراجات.





تناول اللقاء تعليقات الاتحاد الدولى على مضمار الدراجات الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة باستاد القاهرة؛ حيث طلب عددا من الاشتراطات حتى يتوافق المضمار مع الاشتراطات الدولية ليتم اعتماده دوليا.



