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ديني

شيخ الأزهر يغادر القاهرة متجها إلى الإمارات للمشاركة في ملتقى تحالف الأديان

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:41 م
صدى البلد
محمد شحتة
غادر قبل قليل، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين مطار القاهرة، متجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ، للمشاركة في أعمال الدورة الأولي من ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات والمنعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد، بعنوان" كرامة الطفل في العالم الرقمي" والذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبو ظبي على مدار يومين، بحضور كبار المسئولين الإماراتيين و 450 من قادة وزعماء الأديان، وممثلين عن المنظمات الدينية العالمية.

ومن المقرر أن يلقي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، غدًا كلمة في الجلسة الرئيسية للملتقى .

يذكر أن الأزهر الشريف قد دعا خلال تلك الجلسات التحضرية والورش التي سبقت أعمال الملتقي إلى تكاتف الجهود لتحصين الأطفال من مخاطر الشبكة العنكبوتية حتى نكون قادرين علي تنشئة جيل متمكنٍ من مواجهة متناقضات هذا العصر ومقاومة الأفكار المتطرفة التي تقدم للأطفال معلبة من خلال الشبكة العنكبوتية.
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