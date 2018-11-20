مستقبل وطن ينظم قافلة للسلع الغذائية بمدينة كفر الشيخ..صور

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، قافلة سلع غذائية مخفضة ضمن مبادرة" أنت في عنينا"، حيث توجهت قافلة مكونة من 5 سيارات محملة بجميع أنواع السلع والخضروات إلى مدينة كفر الشيخ، في إطار محاربة غلاء الأسعار.



وتفقد الدكتور على أبو شوشة الأمين العام المساعد للحزب يرافقه الدكتور الغمري الشوادفي، أمين التنظيم بالمحافظة واللواء حسام سعدة المنسق العام للحزب مع أسواق تحيا مصر ومحمود مراد أمين الحزب ببندر كفر الشيخ أعمال القافلة التي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين.



وكان الحزب قد نظم – أيضًا - قافلة سلع مخفضة بقرية القرضا مركز كفر الشيخ بإشراف مجدى النجار أمين الحزب بالمركز وعبدالواحد زكى أمين تنظيم المركز ومجدى الطنوبى أمين العمل الجماهيري، في إطار محاربة غلاء الأسعار وتوفير السلع المخفضة.