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توك شو

نجوى فؤاد لـ فيفي عبده: استمتعي بالرقص مش هتاخدي حاجة من الدنيا.. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:44 ص
صدى البلد
محمد القاضي
علقت الفنانة نجوى فؤاد، على استمرار الفنانة فيفي عبده ممارستها للرقص، قائلة: «دي حرية شخصية»، مشيرة: «فيفي عبده مستمتعة بالرقص، خليها تتمتع هي هتاخذ إيه من الدنيا».

وأضافت "فؤاد"، خلال استضافتها ببرنامج "حكايتك مع دودي"،: «طالما أنها لا تؤذي أحد ولا تعتدي على أحد، ومش بتاخذ فلوس من حد، تبقي حرة»، متابعة: «بشوفها بتقدم تابلوهات مش وحشة».

وأشارت: «ما حاولتش أنصحها علشان هي مش بتعمل حاجه وحشه، أسيبها تتمتع أحسن، علشان الرقص بيسعدها»، مؤكده: «أنا مش بخاف من الموت، أنا بخاف من المرض علشان مفيش حد بيستحمل حد دلوقتي».
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