نجوى فؤاد لـ فيفي عبده: استمتعي بالرقص مش هتاخدي حاجة من الدنيا.. فيديو

علقت الفنانة نجوى فؤاد، على استمرار الفنانة فيفي عبده ممارستها للرقص، قائلة: «دي حرية شخصية»، مشيرة: «فيفي عبده مستمتعة بالرقص، خليها تتمتع هي هتاخذ إيه من الدنيا».



وأضافت "فؤاد"، خلال استضافتها ببرنامج "حكايتك مع دودي"،: «طالما أنها لا تؤذي أحد ولا تعتدي على أحد، ومش بتاخذ فلوس من حد، تبقي حرة»، متابعة: «بشوفها بتقدم تابلوهات مش وحشة».



وأشارت: «ما حاولتش أنصحها علشان هي مش بتعمل حاجه وحشه، أسيبها تتمتع أحسن، علشان الرقص بيسعدها»، مؤكده: «أنا مش بخاف من الموت، أنا بخاف من المرض علشان مفيش حد بيستحمل حد دلوقتي».

