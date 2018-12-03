الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق يرشح البارزاني لرئاسة الإقليم

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق اليوم /الاثنين/ عن ترشيح نيجرفان البارزاني لمنصب رئاسة الإقليم، ومسرور البارزاني لرئاسة حكومة كردستان.



وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد بيرمام -في تصريحات صحفية وفقًا لقناة (الإخبارية) العراقية- إن: "اجتماع الحزب الديمقراطي الكردستاني توصل إلى ترشيح النائ

ب الأول للحزب /نيجيرفان بارزاني/ لمنصب رئاسة إقليم كردستان، ومسرور بارزاني لرئاسة وزراء الحكومة الجديدة للإقليم".



ونيجيرفان برزاني هو رئيس وزراء حكومة كردستان العراق الحالي، ومسرور برزاني هو قائد الأمن في الإقليم حاليًا، وهما على التوالي ابن أخي وابن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، والرئيس السابق للإقليم مسعود برزاني.



ويعاني إقليم كردستان من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الخلافات المستمرة على توزيع المناصب الوزارية بين الأحزاب الثلاثة الفائزة وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحركة التغيير، والاتحاد الوطني الكردستاني، وكان الحزب قد فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الإقليمية التي جرت في سبتمبر أيلول.

