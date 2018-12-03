ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق يرشح البارزاني لرئاسة الإقليم

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:03 م
صدى البلد
أ ش أ
كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق اليوم /الاثنين/ عن ترشيح نيجرفان البارزاني لمنصب رئاسة الإقليم، ومسرور البارزاني لرئاسة حكومة كردستان.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد بيرمام -في تصريحات صحفية وفقًا لقناة (الإخبارية) العراقية- إن: "اجتماع الحزب الديمقراطي الكردستاني توصل إلى ترشيح النائ
ب الأول للحزب /نيجيرفان بارزاني/ لمنصب رئاسة إقليم كردستان، ومسرور بارزاني لرئاسة وزراء الحكومة الجديدة للإقليم".

ونيجيرفان برزاني هو رئيس وزراء حكومة كردستان العراق الحالي، ومسرور برزاني هو قائد الأمن في الإقليم حاليًا، وهما على التوالي ابن أخي وابن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، والرئيس السابق للإقليم مسعود برزاني.

ويعاني إقليم كردستان من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الخلافات المستمرة على توزيع المناصب الوزارية بين الأحزاب الثلاثة الفائزة وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحركة التغيير، والاتحاد الوطني الكردستاني، وكان الحزب قد فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الإقليمية التي جرت في سبتمبر أيلول.
loading...

ترشيحاتنا

رسالة من نبيل الحلفاوي للخطيب بعد عودته من ألمانيا

ذكر يقضي الله به حاجتك دون دعاء

محمود سعد يكشف أسرار زواج شادية السري من صلاح ذو الفقار وحب فريد الأطرش لها

موعد الإعلان عن جائزة أفضل لاعب فى العالم وموقف محمد صلاح

ميدو يتحدث عن أولاده بالدوري الممتاز

شاهد..لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح معرض إيديكس 2018

تعليق مؤثر من ميدو على احتفال كلوب الجنوني بفوز ليفربول أمس

ترامب ينقل جثمان بوش الأب إلى واشنطن على متن طائرته الرئاسية

شاهد.. تجدد أعمال العنف والحرائق في فرنسا لاحتجاجات السترات الصفراء

شارع المطراوي يتحول إلى مقلب للقمامة.. فيديو وصور

سعر صادم لفستان إليسا في حفل ساقية الصاوي.. صور

ضابط شرطة يعثر على طفل قبل اختطافه بعزبة البرج ويسلمه لأسرته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وظائف شاغرة في الغردقة للمؤهلات العليا والمتوسطة.. تفاصيل

انطلاق فعاليات المنتدى الدولي للتعليم بالأكاديمية العربية بالأسكندرية..صور

محمد شعبان الثالث عالميا لكمال الأجسام: كان حلمى رفع علم مصر دوليا.. صور

شارع المطراوي يتحول إلى مقلب للقمامة.. فيديو وصور

أبو الغيط يشهد طابور عرض طلبة الأكاديمية العربية بالإسكندرية.. صور

فيديو

شاهد..لحظة إطلاق مركبة فضائية روسية مأهولة إلى الفضاء
الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءا من الغد.. فيديو
ياسمين الخطيب تكشف حقيقة وصفها المرأة المصرية بالنكدية..فيديو وصور
ناجي شهود: معرض إيديكس يؤكد أن مصر ذات سمعة طيبة وآمنة.. فيديو
أبو العينين يشارك في افتتاح معرض إيديكس 2018 .. صور وفيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟