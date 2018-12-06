مدبولي: جهود غير مسبوقة في تنقية بطاقات التموين.. وباب التظلمات مفتوح

ترّأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم.





وتناول رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عددًا من القضايا المهمة، حيثُ أشاد بالجهد غير المسبوق الذي يتم بذله فيما يتعلق بتنقية بطاقات الدعم التمويني والخبز، والذي أثمر عن حذف الأسماء المكررة، والوفيات، وغيرهم ممن لا يستحقون الدعم، مشددًا على تمسك الدولة بحقها في وصول الدعم إلى مستحقيه، ومشيرًا إلى أن وزارة التموين دعت وناشدت المواطنين أكثر من مرة للقيام بتحديث بياناتهم، كما تم حاليًا فتح باب التظلمات للمواطنين لتلقي شكاوى أي متضرر، وبحث هذه الحالات، للتأكد من استحقاقها للدعم.





كما أكد رئيس الوزراء أن كميات الأمطار التي سقطت خلال الأيام القليلة الماضية كانت كثيرة للغاية، لافتًا إلى وجود تنسيق كامل بين الوزارات والمحافظات الجهات المعنية لمواجهة الظروف الجوية، وأنه رغم وجود بعض التجمعات في عدد من النقاط القليلة، فإن المواطنين يدركون حاليًا حجم الجهد المبذول من العاملين في هذا القطاع من الوزارات والجهات المعنية، حيث إنهم متواجدون على مدار الساعة في الشوارع.





وأشاد "مدبولي" بالجهد الفائق الذي يبذله العاملون في سيارات شفط وكسح المياه والذين يؤدون عملهم في ظل ظروف جوية صعبة.



