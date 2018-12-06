سائحان يتسلقان الهرم ليلا ويصوران فيديو "حب" .. والآثار تحقق في صحة الواقعة

وأضاف المصدر أنه يتم بحث احتمالية أن تكون هذه المشاهد منفذة باستخدام الخدع التصويرية، مشير إلى أن المنطقة الأثرية تغلق أبوابها في تمام الخامسة وتسلم لشرطة السياحة والآثار، ولكن الفيديو المتداول يبدو أنه التقط مساء.



جدير بالذكر، أن الكثير من متابعى مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا مقطع فيديو وصورا لمصور دنماركى يدعى أندريس هافيد قام بتسلق الهرم برفقة صديقته حيث يوثق الفيديو عملية صعودهما حتي قمة الهرم.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصور لسائح دنماركي برفقته سائحة دنماركية وهما يتسلقان أحد الأهرامات بالجيزة في المساء.وقال مصدر بوزارة الآثار، أن الوزارة تحقق فى صعود السائحين للهرم في هذا التوقيت والمشاهد التى تداولها البعض لهم وهم يمارسون الحب أعلى قمة الهرم. وكشف المصدر أن مسألة تسلق الهرم أمر مجرم قانون ، علاوة على ارتكاب أفعال منافية للآداب العامة.