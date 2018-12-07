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السفير البريطاني: نسعى للتعاون مع مصر في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:56 ص
جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
محمود نوفل
انضم كل من وزير المالية "محمد معيط"، ووزير النقل "هشام عرفات" إلى السفير البريطاني في مصر "السير جيفري آدامز" والمبعوث التجاري البريطاني "السير جيفري دونالدسون" في الترحيب بالخبراء الدوليين الرائدين في تمويل البنية التحتية في منتدى قادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يقوم خبراء الصناعة في الشركات البريطانية "موت ماكدونالد" و"" بي دبليو سي الشرق الأوسط " و"بينسنت ماسونز إل إل بي" بتولي زمام تطوير استراتيجيات الحكومة لتنفيذ البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد حضر المنتدى ممثلون وزاريون آخرون إلى جانب متحدثين ضيوف من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والمؤسسة المالية الدولية وأوراسكوم.

يهدف المنتدى إلى تحديد الإجراءات الفورية اللازمة لبدء برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وإثبات أن مصر قد أخذت الدروس المستفادة من التجارب السابقة بعين الاعتبار لمجتمع الاستثمار والتنمية الأوسع نطاقًا، واستكشاف -بمزيد من التفصيل –عملية اختيار المشروعات وأفضلها من حيث تسليم مشروعات برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لتعزيز نجاح البرنامج.

وقد صرح السفير البريطاني في مصر "السير جيفري آدامز" قائلًا: "إنني فخور بأن المملكة المتحدة قد لعبت دورًا فعالا في دعم الإصلاح الاقتصادي في مصر حيث إن بريطانيا لديها خبرة عالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وبصفتنا الشريك الأول لمصر، فإننا نهدف إلى إتاحة هذه الخبرة هنا".

وقال المبعوث التجاري البريطاني "السير جيفري دونالدسون": "تتمتع المملكة المتحدة بسوق مالية رائدة في العالم، ونحن فخورون بأن نشارك مهاراتنا وخبراتنا مع وزارة المالية لتطوير نظامها الخاص بتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولقد عملت المملكة المتحدة بالفعل على توفير فرص التمويل للشركات المصرية، والمساعدة الفنية لوزارة المالية، فضلًا عن بناء قدرات موظفي البورصة المصرية. ونحن نتطلع إلى الوصول بهذا التعاون إلى آفاق جديدة ".
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