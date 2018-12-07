سقوط عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

تمكن ضباط مديرية أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالقاهرة والإتجار فيها



وكانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة السلام أكدت قيام مسجل شقى خطر- مخدرات بارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع " عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته سلاح نارى (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- 4 مفاتيح مصطنعة)



واعترف بارتكاب 8 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

