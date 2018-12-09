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أخبار العالم

مخابرات غربية: إيران طورت مدى صواريخها ليصل إلى دول أوروبية

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:38 م
صدى البلد
حسام رضوان
قالت وسائل إعلام ألمانية نقلا عن أجهزة مخابرات غربية إن إيران ضاعفت اختباراتها الصاروخية في الآونة الأخيرة، منتهكة القرار الأممي رقم 2231.

وأكدت صحيفة "فولت إم زونتاج" الألمانية بحسب "العربية.نت"، أن إيران أجرت تجارب على 7 صواريخ متوسطة المدى و5 صواريخ قصيرة المدى وصواريخ كروز خلال عام 2018، وضاعفت عددها مقارنة مع العام الماضي.

وأضافت المصادر أن بعض الصواريخ الإيرانية يصل مداها إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن هذا التقرير جاء بعد أيام من جلسة سرية عقدت بمجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي، بشأن التجارب الصاروخية الإيرانية الأخيرة التي كشفت النقاب عنها الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن اختبارات إيران المتزايدة شملت نماذج من صواريخ "شهاب 3" و"خرمشهر" بعيدة المدى والقادرة على حمل رؤوس نووية.

كان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية أدان تجارب إيران الصاروخية الأخيرة، فيما نفت إيران إجراء تجارب صاروخية خارج إطار الاتفاق النووي الإيراني.
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